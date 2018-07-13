Правительство занялось вопросом о квотах на рыбу после жалобы Путину на их перепродажу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о новых правилах распределения квот на вылов рыбы рассматривается в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос переадресован в правительство. Есть соответствующее поручение", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что этот вопрос рассматривается в кабинете министров.

Ранее и.о.губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с президентом РФ пожаловался на потерю доходов рыбохозяйственной отрасли региона в связи с перепродажей квот на вылов морепродуктов.