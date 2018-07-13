Ребенок погиб под колесами поезда в Подмосковье

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ребенок умер в результате наезда поезда вблизи железнодорожной станции "47-й км" казанского направления Московской железной дороги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"В результате происшествия погиб мальчик 10-12 лет. Смерть наступила мгновенно, еще до приезда скорой", - сказал собеседник агентства.
Утром в пятницу вблизи платформы "47-й км" казанского направления Московской железной дороги произошел наезд на человека, тогда о состояним пострадавшего не сообщалось.