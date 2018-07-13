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Программы капремонта домов в РФ выполнили на 80%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На конец прошлого года программы капитального ремонта были выполнены на территории России на менее чем 80%, в стране насчитывается 849 проблемных объекта, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

На совещании по долевому строительству, Чайка заявил, что "в 2017-2018 годах прокурорами пяти федеральных округов выявлено 10,7 тысяч нарушений закона в ходе проверок долевого строительства, 11,9 тыс. нарушений законов в сфере капитального ремонта", по 625 домам сорваны сроки сдачи.

Согласно сообщению, "повсеместно вскрываются факты незаконного использования и хищений денежных средств, собираемых с дольщиков и собственников жилья". "Выявлены многочисленные злоупотребления, в том числе коррупционной направленности, в работе органов власти, местного самоуправления и контрольно-надзорных органов", - добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках совещания Ю.Чайка поручил официальному представителю ведомства Александру Куренному организовать на сайте прокуратуры прямую линию для участников долевого строительства.

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Теги: Генпрокуратура, Юрия Чайка
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