В Петербурге вынесли приговор матери, залечившей ребенка до смерти восточным массажем

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 10 месяцам исправительных работ с удержанием процента от зарплаты женщину-педиатра, чей малолетний сын умер от диабета. Вместо инсулина болезнь лечили нетрадиционными методами восточной медицины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы приговорена педиатр Ирина Старшинская.

Имея медицинское образование, женщина приехала из Ярославля в Петербург, где пыталась излечить своего малолетнего ребенка от сахарного диабета первого типа "при помощи нетрадиционных методов восточной медицины, путем массажа и дыхательной гимнастики" и при этом "не вводила ребенку ежедневные инъекции гормона поджелудочной железы, дозировка которого была назначена ему врачами".

"Отмена введения инсулина привела к абсолютной инсулиновой недостаточности с развитием диабетической кетоацидотической комы с неблагоприятным исходом в виде смерти. Смерть наступила в результате бездействия И.Страшинской 13 января 2018 года в комнате хостела", - отмечает суд.

При назначении наказания суд учел отсутствие судимости у женщины, а также тот факт, что она воспитывает двоих детей. Подсудимая раскаялась и принесла извинения за содеянное.