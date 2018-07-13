Силуанов вновь возглавил набсовет "АЛРОСА"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов вновь возглавил наблюдательный совет "АЛРОСА", сообщили в компании.

Его первым заместителем вновь избран Егор Борисов, покинувший пост главы республики. Заместителем избран глава "АЛРОСА" Сергей Иванов.

В предыдущем составе набсовета первым заместителем также был Борисов, заместителем - экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка (на этот раз не выдвигался).

Представители Якутии в набсовете будут переизбраны на внеочередном собрании акционеров, говорил врио главы Якутии Айсен Николаев.

В набсовет "АЛРОСА" входят 7 представителей от РФ, 6 от Якутии и два независимых директора от миноритариев.

От РФ в набсовет "АЛРОСА" входят: Силуанов, глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, замглавы Минфина Алексей Моисеев, гендиректор АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Алексей Чекунков, председатель правления "СИБУРА" Дмитрий Конов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров.

От Якутии в совет избраны: председатель правительства республики Евгений Чекин, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, экс-глава республики Егор Борисов, первый замглавы муниципального района "Сунтарский улус" Николай Александров, экс-председатель госкомитета по ценовой политике Валентина Лемешева, гендиректор "Целевого фонда будущих поколений" Сергей Местников.

Независимые директора - Мария Гордон и Олег Федоров (экс-советник руководителя Росимущества, член набсовета "МРСК Северо-Запада" и "МРСК Центра и Приволжья" ). Их выдвинули в набсовет фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций "АЛРОСА".

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций "АЛРОСА".