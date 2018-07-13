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Суд условно осудил дебошира, ударившего стюардессу рейса Москва - Нью-Йорк

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд Московской области приговорил к году колонии условно авиадебошира из Сочи, напавшего на бортпроводницу рейса "Москва - Нью-Йорк" в октябре 2017 года.

"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу.

Там уточнили, что осужденный был признан виновным в хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте и нанесении побоев (пункт "в" части 1 статьи 213 УК РФ и статьи 116 УК РФ).

Судом установлено, что 39-летний уроженец города Сочи 8 октября 2017 года, будучи пассажиром рейса "Москва - Нью-Йорк" авиакомпании "Аэрофлот", в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес экипажа воздушного судна и пассажиров, на замечания не реагировал и ударил кулаком в лицо бортпроводницу авиакомпании, пояснили в прокуратуре.

"Приговор суда в законную силу не вступил", - добавили в пресс-службе.

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