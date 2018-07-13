ФСИН заявил об удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Состояние здоровья осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова остается удовлетворительным. Об этом сообщили Совету по правам человека при президенте РФ в Федеральной службе исполнения наказаний.

"Совет получил от Федеральной службы исполнения наказания России актуальную информацию о состоянии здоровья осужденного Олега Сенцова", - сообщает пресс-служба СПЧ.

В письме ФСИН отмечается, что Сенцов находится под постоянным наблюдением работников учреждения, где он отбывает наказание, и ежедневно осматривается медиками.

"Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова О.Г. от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья подсудимого оценивается как удовлетворительное", - говорится в письме ФСИН.

Председатель СПЧ Михаил Федотов направил соответствующую информацию о здоровье Сенцова уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, сообщили в Совете.

Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.

Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

13 июля Сенцову исполнилось 42 года.