Выдворенную из Израиля в РФ авиадебоширку обвинили в хулиганстве и побоях

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российская полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, нарушившей 5 июля порядок на борту самолета, следовавшего рейсом Москва - Тель-Авив.

"Женщина во время полета нарушала общественный порядок, использовала ненормативную лексику, а также нанесла телесные повреждения двум бортпроводникам, обслуживающим данный рейс", - сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, командир воздушного судна сообщил о происшествии в полицию Израиля. В итоге израильские власти депортировали ее обратно в Россию, и по возвращении она была задержана в аэропорту "Шереметьево".

Теперь женщина обвиняется в хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ) и нанесении побоев (статья 116 УК РФ).

Ранее в аэропорту "Бен Гурион" сообщили "Интерфаксу", что в начале июля власти Израиля не пустили в страну россиянку, устроившую дебош на рейсе "Аэрофлота" Москва-Тель-Авив. "Сотрудники полиции утром 5 июля прибыли к российскому самолету по вызову российского экипажа сразу после приземления. Бортпроводники российского перевозчика "Аэрофлот" передали в руки полицейских пассажирку, злоупотребившую во время полета алкоголем и устроившую на борту драку", - сказал источник.

Полицейские в установленном порядке составили в отношении женщины протоколы. "Женщине было отказано во въезде в Израиль. На вечернем рейсе российского национального перевозчика женщина была депортирована обратно в Россию", - сказал источник.

В свою очередь, бортпроводники злополучного рейса по прилете в Израиль пожаловались на незначительные травмы, которые, по их утверждениям, нанесла им буйная пассажирка. Также травмы получил и рядом сидящий пассажир-мужчина. "Один из пассажиров, мужчина, получил легкую травму лица, бортпроводники многочисленные ссадины, пытаясь урезонить буйную пассажирку", - сказал собеседник агентства.