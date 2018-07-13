Что произошло за день: пятница, 13 июля

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Флакон из-под "Новичка", подозрения по поводу походки Юнкера и экстрадиция россиянина во Францию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Британские следователи нашли в доме отравленного Чарли Роули в Эймсбери емкость, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество. Анализ подтвердил, что во флаконе был "Новичок".

- Власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб в причастности к взлому компьютерной системы Национального комитета Демократической партии. При этом нет свидетельств того, что хакерская атака повлияла на результат выборов 2016 года.

- Еврокомиссия с возмущением отвергла подозрения, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер мог быть нетрезв, пояснив, что страдает от ишиалгии - сильных болей в пояснице, поэтому ему понадобилась помощь на недавнем саммите НАТО.

- Суд греческого города Салоники удовлетворил запрос французских властей о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого в киберпреступлениях. Также его выдачи добиваются США и Россия.

- СКР предложил ввести в Уголовный кодекс новую статью и изменить еще одну специально для медицинских работников, оказывающих ненадлежащую медпомощь, незаконно осуществляющих медицинскую деятельность.

- Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила главу организации Кирсана Илюмжинова. Он заявил, что пост не оставит и будет судиться.

- Начальник ГСУ СК России по Москве Александр Дрыманов покинул пост руководителя главка, и.о. начальника назначен Андрей Стрижов.

- Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал ЧМ в России лучшим в истории и поблагодарил страну-хозяйку.

- Россиянин набросился с кулаками на польского дипломата во время перелета из Иркутска в Москву. По информации источника, хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди в туалет пассажиры торопили его. Дипломат уже вернулся в Польшу.

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