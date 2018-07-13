"Коммерсантъ" узнал о появлении кодекса этики работников "Роскосмоса"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утвердил кодекс этики и служебного поведения сотрудников госкорпорации, утверждает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

По информации издания, внутренний документ описывает не только правила в части исполнения обязанностей работников, но и ограничения, касающиеся, например, высказываний в СМИ. Курировать исполнение приказа будет заместитель гендиректора "Роскосмоса" по безопасности Сергей Демин.

Издание сообщает, что в кодексе 14 пунктов. В документе говорится, что вне зависимости от занимаемой должности сотрудники "Роскосмоса" обязаны исполнять свои функции "добросовестно и на высоком уровне", "противодействовать проявлениям коррупции" и быть независимыми от влияния отдельных граждан, социальных групп и организаций. Им рекомендовано воздерживаться от "сомнительного поведения", избегать конфликтов, проявлять "терпимость и уважение к обычаям и традициям народов РФ" и учитывать "культурные и иные особенности различных этнических групп и конфессий".

Сотрудникам госкорпорации запрещается использовать служебное положение для "оказания влияния на деятельность государственных или муниципальных органов" или решения личных вопросов. Работникам госкорпорации нельзя прибегать к высказываниям и действиям дискриминационного характера.

Также в кодексе уточняется, что работники госкорпорации должны уважительно относиться к деятельности СМИ, но в то же время воздерживаться "от публичных высказываний, суждений и оценок" деятельности "Роскосмоса", если это не входит в их должностные обязанности.

Сотрудникам приказано воздерживаться от обнародования в СМИ стоимости товаров, услуг и сумм контрактов в иностранной валюте между резидентами РФ, показателей бюджетов всех уровней, размера государственных и муниципальных заимствований и долгов.