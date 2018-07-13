В России

"Коммерсантъ" узнал о появлении кодекса этики работников "Роскосмоса"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утвердил кодекс этики и служебного поведения сотрудников госкорпорации, утверждает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

По информации издания, внутренний документ описывает не только правила в части исполнения обязанностей работников, но и ограничения, касающиеся, например, высказываний в СМИ. Курировать исполнение приказа будет заместитель гендиректора "Роскосмоса" по безопасности Сергей Демин.

Издание сообщает, что в кодексе 14 пунктов. В документе говорится, что вне зависимости от занимаемой должности сотрудники "Роскосмоса" обязаны исполнять свои функции "добросовестно и на высоком уровне", "противодействовать проявлениям коррупции" и быть независимыми от влияния отдельных граждан, социальных групп и организаций. Им рекомендовано воздерживаться от "сомнительного поведения", избегать конфликтов, проявлять "терпимость и уважение к обычаям и традициям народов РФ" и учитывать "культурные и иные особенности различных этнических групп и конфессий".

Сотрудникам госкорпорации запрещается использовать служебное положение для "оказания влияния на деятельность государственных или муниципальных органов" или решения личных вопросов. Работникам госкорпорации нельзя прибегать к высказываниям и действиям дискриминационного характера.

Также в кодексе уточняется, что работники госкорпорации должны уважительно относиться к деятельности СМИ, но в то же время воздерживаться "от публичных высказываний, суждений и оценок" деятельности "Роскосмоса", если это не входит в их должностные обязанности.

Сотрудникам приказано воздерживаться от обнародования в СМИ стоимости товаров, услуг и сумм контрактов в иностранной валюте между резидентами РФ, показателей бюджетов всех уровней, размера государственных и муниципальных заимствований и долгов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роскосмос

Новости по теме

В России
Со здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арестСо здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арест
Торговый центр передали властям, по предварительным данным, на следующей неделе начнется его демонтажПодробнее
 СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачейСКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей
Они будут касаться некачественной медпомощи и сокрытия нарушений в этой сфере, а также незаконной медицинской деятельностиПодробнее
 Мать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМать Сенцова попросила президента России помиловать сына
Сам Сенцов ранее отказался писать прошение о помилованииПодробнее
 Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой постГлавный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой пост
Его обязанности будет исполнять гендиректор издательского дома ЖелонкинПодробнее
Superjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шассиSuperjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шасси
Никто из находившихся на борту не пострадалПодробнее
 Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политикиМинтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политики
Граждане РФ должны иметь преимущество перед мигрантами при поиске работы, считают в ведомствеПодробнее
 В Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФВ Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФ
Песков ответил на критику "Северных потоков" со стороны Трампа, назвав их чисто коммерческими проектамиПодробнее
 РФ сократит время полета космонавтов на МКС с двух суток до 1,5 часовРФ сократит время полета космонавтов на МКС с двух суток до 1,5 часов
В ночь на вторник впервые в истории за 3,5 часа до МКС добрался космический грузовик "Прогресс"Подробнее
 Пропавшего английского болельщика ранее разыскивали в Нижнем НовгородеПропавшего английского болельщика ранее разыскивали в Нижнем Новгороде
Друг британца сообщил, что последний раз его видели в Самаре, а его банковская карта использовалась в МосквеПодробнее
 Адвокат бывшего члена правления "Интер РАО" Цуркан назвал детали обвиненияАдвокат бывшего члена правления "Интер РАО" Цуркан назвал детали обвинения
Подзащитную Ивана Павлова обвинили в работе на молдавские спецслужбыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииВ миреФлакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериВ миреГреция решила выдать россиянина Винника ФранцииВ миреЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОСпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением

Кевин Андерсон стал первым финалистом "Уимблдона"

Матч растянулся на пять сетов, решающий завершился со счетом 26:24 в пользу победителя, продолжительность составила шесть с половиной часов Подробнее

Трамп провел на чаепитии с Елизаветой II на 17 минут дольше запланированного

"Нафтогаз" предложит транзит после 2019 года по европейским правилам

Великобритания попросила ОЗХО помочь в расследовании отравления в Эймсбери

Лидер демократов в сенате США призвал Трампа не встречаться с Путиным

Три человека погибли в ДТП в Серпуховском районе Подмосковья

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане

"Коммерсантъ" узнал о появлении кодекса этики работников "Роскосмоса"

РФ сможет повышать пошлины на нефть и топливо при ее подорожании на 15% за месяц

Что произошло за день: пятница, 13 июля

Флакон из-под "Новичка", подозрения по поводу походки Юнкера и экстрадиция россиянина во Францию Подробнее

Экс-премьер Пакистана Шариф и его дочь арестованы в аэропорту по прибытии в страну

Визит Трампа в Великобританию

Визит Трампа в Великобританию7 фото

Минздрав РФ прокомментировал сообщения о росте ВИЧ-инфекции в регионах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru