Путин посетит концерт в Большом театре накануне финала ЧМ-2018

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу, 14 июля посетит Государственный академический Большой театр, где накануне финала чемпионата мира по футболу 2018 пройдет гала-концерт звезд мировой оперы, сообщила пресс-служба Кремля.

"На праздничный вечер приглашены главы и члены иностранных делегаций, прибывших в Москву на финальный матч главного футбольного турнира планеты, президент и члены совета ФИФА, президенты футбольных ассоциаций, легенды футбола, губернаторы регионов России, принимающих матчи турнира, а также гости чемпионата мира 2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "среди участников гала-концерта Анна Нетребко, Пласидо Доминго и другие звезды мировой оперной сцены".