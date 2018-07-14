В России

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии.

Как сообщила в субботу пресс-служба Кремля, глава Российского государства дал высокую оценку российско-французским отношениям, которые традиционно играют особую роль в европейских делах, являются важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте.

"Уверен, что, действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - отметил президент России.

Путин выразил надежду, что итоги майского визита Макрона в Россию будут способствовать развитию взаимовыгодных связей и политического диалога между Москвой и Парижем в различных областях.

Ожидается, что Макрон вместе с супругой Брижит лично прибудет в Москву, чтобы в воскресенье поддержать сборную страны в финальном матче Чемпионата мира по футболу с командой Хорватии.

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Теги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция
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