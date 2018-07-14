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Митинг против изменений в пенсионное законодательство прошел в Челябинске

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Согласованный митинг против изменений в пенсионное законодательство прошел в Челябинске в субботу.

По согласованию с администрацией города протестная акция проходила в сквере им. Колющенко. Митинг был организован партией "Справедливая Россия".

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила, что на митинге присутствовали около 900 человек. В ходе акции нарушений общественного порядка допущено не было.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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Теги: Челябинск
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Митинг против изменений в пенсионное законодательство прошел в Челябинске

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