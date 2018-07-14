Андрей Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева вышла замуж за экс-главу ведомства Анатолия Сердюкова, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"В эти же дни появилась еще одна новая семья. Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой", - написал Малахов на портале StarHit.

В октябре 2012 года по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", были возбуждены несколько уголовных дел. В связи с этим своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе глава ведомства Анатолий Сердюков.

8 мая 2015 года Пресненский суд Москвы приговорил Васильеву к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Согласно приговору судьи Васильева признана виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере , в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

В августе того же года Васильева вышла по УДО.

В мае 2016 года стало известно, что Сердюков стал управдомом здания в Молочном переулке, где находится квартира Васильевой.