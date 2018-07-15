Турист пропал при восхождении на гору в Башкирии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры ведут поиски туриста, пропавшего на территории породного парка "Иремель" в Башкирии.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике в воскресенье, в 11:50 поступило сообщение о том, что один из туристов незарегистрированной тургруппы в составе пяти взрослых из города Октябрьский отделился от группы для совершения самостоятельного восхождения на гору Иремель и "перестал выходить на связь".

Пропавший - мужчина 1992 года рождения последний раз связывался с остальными туристами накануне вечером.

В настоящее время его местонахождение не известно.

В поисках туриста участвуют башкирские и челябинские спасатели, в том числе кинологи с собаками, полицейские, силы администрации парка "Иремель" и добровольцы.

Как сообщалось, 10 июля спасатели эвакуировали с водопада Атыш в Башкирии застрявшую там из-за ливней группу туристов, среди которых были 12 детей.