Тело унесенного селем подростка нашли в горах Дагестана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Гунибском районе Дагестана обнаружили тело погибшего подростка, спустя 10 дней после того, как автомобиль, в котором он находился, унесло селевым потоком.

"Тело парня найдено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в воскресенье.

По словам собеседник агентства, всего было в поисках задействовано более 500 человек, в том числе десятки спасателей. Теперь поисково-спасательные операции завершены.

Как сообщалось, 5 июля сетевой поток смысл автомобиль, в котором ехали женщина, ребенок и 18-летний парень. Тела женщины и ребенка вскоре нашли, тело подростка искали до сих пор.