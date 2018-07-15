Пропавшего туриста нашли у башкирской горы Иремель

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Поиски туриста, пропавшего на территории породного парка "Иремель" в Башкирии, завершены, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике в воскресенье.

"Турист найден, его жизни ничего не угрожает", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, в 11:50 мск в воскресенье спасателям поступило сообщение о том, что в природном парке "Иремель" один из туристов незарегистрированной тургруппы из пяти человек отделился от остальных для совершения самостоятельного восхождения на гору Иремель и "перестал выходить на связь".