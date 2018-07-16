Краевую больницу в Хабаровске эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сообщение, предположительно, о взрывном устройстве поступило в понедельник утром в первую краевую клиническую больницу в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" один из пациентов.

По словам собеседника агентства, персонал и больные вышли на улицу.

Между тем, отмечает источник, эвакуировать пришлось также и тяжелобольных пациентов из реанимации. Для того чтобы поддерживать их состояние, медики проводят вручную необходимые манипуляции.

В городе по направлению к больнице также были замечены автомобили кинологической службы.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по поводу данной информации.