Путин назвал количество кибератак, отраженных за время ЧМ по футболу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Почти 25 миллионов кибератак на информационную инфраструктуру России, связанную с проведением ЧМ-2018, пресечено за время проведения чемпионата, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу", - заявил он на встрече с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ, которая состоялась накануне вечером.

По словам Путина, "в рамках подготовки к чемпионату мира проверено более 2 миллионов человек, задействованных в строительстве и подготовке объектов, организации турнира, волонтеров, других категорий людей. Осуществлено более 400 проверок 194 объектов инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации".

Текст выступления президента размещен на сайте Кремля.