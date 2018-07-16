Более 1 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с его открытия

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Свыше 1 млн автомобилей, автобусов и мотоциклов проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны - в Крым и на Тамань - с открытия по нему движения, сообщает в понедельник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, осуществляющее оперативное управление транспортным переходом.

По данным учреждения, в июле интенсивность движения по мосту выросла на 40%. Рекордный трафик был зафиксирован в воскресенье 15 июля - за сутки по мосту проехали 31 511 транспортных средств.

"С 16 мая по 15 июля интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани - свыше 470 тысяч", - говорится в пресс-релизе.

Крымский мост протяженностью 19 километров, соединивший полуостров Крым с материковой частью страны, стал самым длинным в России. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, поезда - в декабре 2019 года.

Дорога по мосту - участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тыс. автомобилей в сутки.