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На Красноярском водохранилище спасли людей с относимой на скалы яхты

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали с яхты, попавшей в шторм на Красноярском водохранилище, 11 пассажиров, в том числе четверых детей, сообщается в сводке краевого учреждения "Спасатель".

"Поступило сообщение, что штормовой ветер относит яхту на скалу в районе Бирюсинского залива водохранилища, есть угроза крушения, к месту происшествия из города Дивногорска отправлен поисково-спасательный отряд, все пассажиры эвакуированы с судна", - уточняется в сообщении.

Все пассажиры были доставлены на берег, пострадавших нет.

При этом учреждение не уточняет дальнейшую судьбу судна.

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