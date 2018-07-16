Несанкционированная свалка загорелась рядом с национальным парком в Оренбуржье

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Жители поселка Колтунбановский (Оренбургская область), который находится рядом с территорией национального парка "Бузулукский бор", жалуются на дым от несанкционированной горящей свалки.

"Возгорание возникло вчера, тушим и сегодня. Поступали звонки жалующихся жителей поселка на дым. Сейчас планируем привлечь пожарную технику", - сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" глава Колтубановского поселкового совета Виктор Черников.

Собеседник агентства затруднился уточнить площадь возгорания. Он отметил, что в октябре прошлого года по поручению губернатора региона свалку начали ликвидировать.

"В настоящее время свалка до конца не ликвидирована", - добавил Черников.

По его данным, угроза распространения огня на леса нацпарка в настоящее время отсутствует.

Между тем местные СМИ сообщают об опасениях местных жителей, что огонь может переброситься по траве на лесной массив.

В свою очередь на сайте правительства Оренбургской области сообщается, что свалка образовалась несколько лет назад в непосредственной близости от уникального лесного массива - национального парка "Бузулукский бор".

Проблема обострилась осенью 2017 года после видеобращения жительницы поселка Колтунбановский, которая выложила ролик в интернет с призывом к властям страны о помощи в ликвидации свалки. Пенсионерка, стоя на коленях, рассказывает, что в поселке отсутствует система вывоза мусора, и жители вынуждены складировать отходы в непосредственной близости с домами.

В октябре 2017 года губернатор Юрий Берг дал поручение министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области начать работы по расчистке несанкционированного полигона.

На сайте Заксобрания региона уточняется, что полигон в поселке должен был просуществовать до 2018 года, однако уже осенью 2017 года объемы мусора превысили допустимые нормы. Площадь, выделенная под свалку по документам равна двум гектарам, а фактически занимала три.

"Бузулукский бор" - островной массив соснового леса на границе Самарской и Оренбургской областей, среди степей Заволжья и Предуралья.