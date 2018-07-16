"Почту России" решили привлечь к доставке анализов для диагностики рака

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России намерен задействовать в рамках борьбы с онкологией механизмы "Почты России" для экспресс-доставки анализов россиян в специальные референс-центры, где будет проводиться диагностика, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Выступая в понедельник на заседании Совета Федерации по региональному здравоохранению, Скворцова сообщила, что для достижения высокого уровня диагностики в РФ будет создана сеть референс-центров по основным направлениям: морфология и иммуногистохимия, компьютерная и магнитно-резонансная томография и молекулярная генетика, позволяющая оценивать мутации опухоли.

"Карта распределения референс-центров уже сейчас есть. В части случаев эти референс-центры будут в цифровой контур погружены и смогут передавать дистанционно информацию. В ряде случаев это должен быть обмен, соответственно, непосредственно мазками, стеклами и так далее", - сказала министр.

"В этом случае - отдельная тема, которую мы тоже рассматриваем, это использование механизмов "Почты России", в том числе всех вариантов экспресс-почты для очень быстрой и безопасной передачи необходимых образцов и тестов в эти референс-центры", - добавила Скворцова.

По ее словам, эти референс-центры будут созданы на базе уже имеющихся хороших региональных онкологических диспансеров, будут формироваться кластерно.

Она отметила, что составлением национальной программы по онкологии занимался координационный совет, в состав которого вошли более 60 ведущих специалистов по всем направлениям, связанным с онкологией.