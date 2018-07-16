Итину продлили домашний арест по делу "Седьмой студии"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до середины сентября продлил домашний арест бывшего генерального директора автономной некоммерческий организации (АНО) "Седьмая студия" Юрия Итина, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении Итина до 18 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее в понедельник Мосгорсуд до 19 октября оставил под домашним арестом экс-главбуха АНО Нину Масляеву.

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", в том числе худруку "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову, инкриминируется хищение 133 млн рублей, которые были выделены основанной последним АНО в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Масляева - единственная из обвиняемых - признала вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дала показания на бывших коллег, после чего ее дело было выделено в отдельное производство.

Расследование дела в настоящее время завершено - фигуранты и их защитники знакомятся с материалами расследования.