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Что произошло за день: понедельник, 16 июля

Первый за несколько лет полноформатный саммит РФ - США, уход Booking.com из Крыма и ликующие французы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Хельсинки прошел первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году. Встреча началась с переговоров лидеров двух стран тет-а-тет, которая продолжалась дольше запланированного - 2 часа 10 минут. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин и Дональд Трамп назвали прошедший саммит удачным и полезным. На нем обсуждались в том числе темы сотрудничества между двумя странами, Сирии, предполагаемого вмешательства России в американские выборы и поставок газа из РФ в Европу.

- Повышение квалификации россиян предпенсионного возраста обойдется в 5 млрд рублей в год, подсчитали в министерстве труда.

- Сервис по бронированию отелей Booking.com перестал работать в Крыму из-за санкций.

- Лондон заподозрил ГРУ в отравлении Юлии и Сергея Скрипаля. The New York Times сообщает, что российская служба военной разведки была под подозрением с первых дней расследования.

- "Ювентус" частично отбил стоимость трансфера Роналду уже в первый день продажи командных футболок с его именем.

- Французы продолжают праздновать победу в чемпионате мира по Футболу. В честь некоторых игроков и тренера сборной временно переименовали станции парижского метро.

- Суд в Москве отправил под арест на 15 суток участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, которая выбежала на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках".

- Французские власти приняли решение закрыть представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающую деятельность Business France в России.

- Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения Андрея Попова, известного как "бог Кузя", за создание секты и особо крупное мошенничество.

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