Житель Ставрополья после ссоры убил жену взрывом самодельного заряда

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Взрыв неустановленного самодельного устройства прогремел в частном доме в станице Ессентукской, погибла женщина, сообщает СУ СКР РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент, о котором ведомство сообщило во вторник, произошел 13 июля. Мужчина после ссоры с женой привел в действие некое взрывное устройство в кухне собственного дома. 45-летняя женщина получила множественные осколочные ранения, от которых скончалась в больнице. Подрывник не пострадал и был задержан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). "В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели", - отмечается в пресс-релизе.