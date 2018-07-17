В институте Сербского подтвердили вменяемость тушившего "Зимнюю вишню" пожарного

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, тушивший пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", вернулся в СИЗО после обследования в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского в Москве.

"Исследование подтвердило, что он вменяем. Остальные результаты исследования пока не поступили", - сообщила "Интерфаксу" адвокат пожарного Елена Киселева.

По ее словам, эмоциональное состояние Генина в настоящее время стабилизировалось. Этому, в частности, способствовала позиция прокуратуры, которая, в отличие от следствия, выступала за домашний арест пожарного.

Ранее сообщалось, что специалисты центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского обследуют Генина, обвиняемого в халатности. Находящийся под стражей Генин был доставлен в Москву 29 мая.

По словам Киселевой, кемеровские психиатры не обнаружили у него каких-то заболеваний, но "им что-то не понравилось в его эмоциональном фоне". "Его состояние было обусловлено тяжелым пожаром, работой, впечатлениями, 40 часов пожарные работали не покладая рук", - говорила ранее Киселева.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.

Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула С.Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.