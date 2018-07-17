Cбивший четырех детей в Новгороде пьяный водитель получил 1,5 года колонии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде вынесен приговор водителю, который в пьяном виде сбил четверых детей на пешеходном переходе, сообщили "Интерфаксу" во вторник в прокуратуре региона.

"Новгородский районный суд приговорил водителя к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима и лишил его права управлять транспортом на три года. Приговор в силу не вступил", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, ДТП на переходе у торгового центра "Мармелад" на улице Ломоносова в Великом Новгороде произошло вечером 23 февраля этого года. В результате происшествия были травмированы трое мальчиков и девочка. Виновником ЧП оказался 44-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Было возбуждено дело по статье "Нарушение ПДД нетрезвым водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Следствие вели сотрудники СК.