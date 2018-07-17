Взрыв газа произошел в промзоне в Петербурге

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полицейские работают в промзоне на севере Петербурга, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Петербургу и области.

"По предварительным данным, произошел взрыв газа при проведении технологических работ в промзоне на Литовской улице на территории бывшего трамвайного парка, где располагается предприятие, специализирующееся на заправке газовых баллонов. На месте работают полицейские, сведения о пострадавших уточняются", - сказал собеседник агентства.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, взрыв произошел на территории предприятия ООО "Автоген" на Литовской улице, предприятие специализируется на производстве и продаже технических газов.