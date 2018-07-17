Грузовик с экскаватором на буксире врезался в опору моста в Барнауле

17 июля 12:54

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"

Ранее появилась информация о попадании в сеть данных клиентов Сбербанка и ВТБ, а также обращавщихся в департамент транспорта Москвы и покупавших билеты онлайн Подробнее

17 июля 11:50

Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взятке

Информация о бывшем начальнике московского главка удалена с сайта управления Подробнее

17 июля 09:06

Женщинам-заключенным в томском СИЗО разрешили пользоваться косметикой

Для этого понадобилось вмешательство омбудсмена, обращение к руководству ФСИН и в прокуратуру Подробнее

17 июля 00:32

Сто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьи