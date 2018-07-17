Грузовик с экскаватором на буксире врезался в опору моста в Барнауле

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль МАЗ, буксировавший экскаватор, врезался в опору железнодорожного моста в Барнауле, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД").
"В результате инцидента была повреждена верхняя конструкция моста. Введены ограничения пропуска локомотивов и вагонов с большой грузоподъемностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.
"Для изучения объемов повреждения моста на место происшествия выехал специальный автомобиль-лаборатория. На месте происшествия работает комиссия Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги", - сообщает ЗСЖД.