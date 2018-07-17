Два человека погибли в результате взрыва в промзоне в Петербурге

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - При взрыве газа в промзоне на севере Петербурга погибли двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в местном главке МВД.

"По предварительным данным, погибли двое рабочих предприятия на Литовской улице, 11", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах города вместе с тем сообщил "Интерфаксу", что на месте взрыва обнаружены останки, но количество погибших пока не определено.

Ранее в полиции сообщили, что в промзоне на территории бывшего трамвайного парка, где располагается предприятие, специализирующееся на заправке газовых баллонов, при проведении работ произошел взрыв.

Главное управление МЧС позже сообщило об одном погибшем.

"По прибытии к месту происшествия первых пожарно-спасательных расчетов было установлено, что в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация емкости с пропаном (объем уточняется). (...) Произошла вспышка без последующего горения. Погиб один человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся 34 человека и 10 единиц техники МЧС.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, взрыв прогремел на территории предприятия ООО "Автоген" на Литовской улице, 11. Предприятие специализируется на производстве и продаже технических газов.