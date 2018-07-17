МЧС завершит проверки пожарной безопасности в ТЦ по всей России 25 июля

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Проверка торговых центров, которую МЧС России проводило по всей стране после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", завершится 25 июля, сообщил директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.

"Проверка закончится 25 июля, 30-го мы доложим о ее результатах правительству", - сказал Еникеев на пресс-конференции во вторник. По его словам, в настоящий момент проверка завершена на 90%.

В начале июня Еникеев сообщал, что после проверок МЧС в России была приостановлена работа 391 торгового центра.

25 марта в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". В результате 60 человек погибли, среди них 41 ребенок.