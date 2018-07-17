Предпринимателей заподозрили в незаконной продаже семи косаток за 270 млн руб.

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ инициировала уголовное дело о незаконной продаже семи косаток (Orcinus orca) более чем на 270 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала уголовное преследование лиц за незаконную продажу семи косаток. Установлено, что в 2012-2015 годах руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более десяти особей", - сообщили в пресс-службе.

"На самом деле злоумышленники, получившие разрешения на вылов крупных дельфинов, намеревались их продать. Семь отловленных особей содержали на базах в Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж", - подчеркнули в Генпрокуратуре. По данным ведомства, согласно таможенным документам стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного РФ ущерба превышает 270 млн рублей.

Предварительно в действиях руководителей коммерческих структур выявлены признаки мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Результаты процессуальной проверки взяты под особый контроль, добавили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года мораторием Международной китобойной комиссии, их отлов на территории России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях.