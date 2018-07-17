Что произошло за день: вторник, 17 июля

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов задержан ФСБ по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками следствия, ему предъявлены обвинения в коррупции. Дрыманов заключен под стражу по решению суда. Сам он все обвинения отрицает.

- Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, счел жестким внесенный правительством законопроект о пенсионной реформе, однако рекомендовал принять его в первом чтении.

- ЕСПЧ взыскал с России около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy Riot в связи с уголовным преследованием из-за акции в храме Христа Спасителя. Кроме того, ЕСПЧ взыскал с России 20 тыс. евро в пользу родственников убитой журналистки Анны Политковской.

- Генпрокуратура РФ заподозрила экс-посла США Майкла Макфола в причастности к делу Уильяма Браудера. Накануне на встрече в Хельсинки Владимир Путин заявил, что Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

- Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его встреча с лидером РФ Владимиром Путиным прошла лучше, чем предшествовавший ей саммит НАТО в Брюсселе.

- В Берлине прошли переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Стороны ни о чем не договорились, но признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставкой через Белоруссию продукции, которая в России отнесена к санкционной, занимаются российские компании, за которыми стоят "крупные дельцы с тяжелыми погонами".

- Москва заработала на чемпионате мира по футболу 13 млрд рублей - это чуть больше половины стоимости реконструкции "Лужников".

- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела предпосылок к снижению цен на бензин в рознице вслед за снижением стоимости топлива на бирже. Такое мнение высказал журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

- Основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос признан самым богатым человеком мира - его состояние превысило $150 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.