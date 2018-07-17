В Думе обозначили срок принятия поправок ко II чтению проекта о пенсионной реформе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионного законодательства профильный комитет будет принимать в течение 30 дней после назначенного на 19 июля в Госдуме его первого чтения.

Этот срок установлен в проекте постановления Госдумы, которое будет вынесено на голосование депутатов в четверг.

Документ размещен во вторник в базе данных нижней палаты.

Первым пунктом в нем записано: "Принять в первом чтении проект федерального закона № 4891617 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", внесенный правительством Российской Федерации".

Здесь также устанавливается, что "поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего постановления".