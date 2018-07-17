Альпинист сорвался при восхождении в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Один из участников группы, совершавшей восхождение по туристическому маршруту в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сорвался. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров во вторник.

"Во время восхождения в ущелье Безенги в группе из пяти человек один сорвался", - сказал Беров.

Он отметил, что пока неизвестно, насколько тяжело травмирован пострадавший.

Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР в 20:30.

Для оказания помощи на место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.