Двое москвичей пострадали от камнепада в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Группа альпинистов из Москвы попала под камнепад в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, мужчина и женщина получили травмы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

"В Эльбрусском районе, в ущелье Адыр-Су на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря попала под камнепад московская группа из четырех человек, двое из них травмированы", - сказал Беров во вторник агентству "Интерфакс".

Он уточнил, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у женщины - перелом ноги, остальные члены группы не пострадали.

На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.