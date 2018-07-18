АЧС обнаружена на свинокомплексе "Русагро" в Белгородской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Русагро" информирует о случае африканской чумы свиней на одном из репродукторов в Белгородской области.

Согласно сообщению, 16 июля на одном из шести репродукторов Белгородской области был зафиксирован случай заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС). "В ближайшее время все животные, размещенные на этом репродукторе, будут уничтожены, а сама площадка очищена", - сообщает компания.

Репродукторы предназначены для производства молодняка, товарные свиньи на них не содержатся. "Все остальные площадки компании, включая товарные, работают по плану, но переведены на усиленный режим безопасности", - сообщает компания.

"Русагро" оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные. Остановка работы площадки будет использована для капитального ремонта.

Это второй случай обнаружения АЧС на площадках "Русагро" в Белгородской области. Первый был зарегистрирован в сентябре 2017 года. Тогда, по оценкам компании, потери составили около двух тысяч тонн свинины.

По итогам 2017 года "Русагро" занимает третье место по производству свинины в РФ с долей в 5%.