Главные новости
ЭкономикаБиткойн вырос на 10%ЭкономикаРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesСпортОрганизатор боев UFC выходит на российский рынок
В России

В суд передали дело бизнесмена, поставившего для ФСИН непригодную обувь на 263 млн рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении из бюджета 263 млн рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным.

"Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении Смбата Арутюняна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как полагает следствие, с 2015 по 2016 годы гендиректор ООО Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Арутюнян "в сговоре с должностными лицами ФСИН России подменил кожевенный материал, предназначенный для обеспечения обувью заключенных, на более дешевый и некачественный". В результате по государственным контрактам была поставлена непригодная к использованию обувная продукция.

Сумма похищенных бюджетных средств составила более 263 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре.

В ходе следствия Арутюнян полностью признал вину в инкриминированном ему преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, добавили в ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что СКР завершил расследование дела по одному из эпизодов преступной деятельности в отношении бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова. По данным следствия, Коршунов и Арутюнян в 2015 году вступили в преступный сговор на хищение денежных средств.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ФСИН, Олег Коршунов

Новости по теме

В России
Пермский экс-депутат получил два года за избиение DJ SmashПермский экс-депутат получил два года за избиение DJ Smash
Обвиняемые в нападении на музыканта не делали заявлений о возможном обжаловании приговора, гособвинение довольно решением судаПодробнее
 Генерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взятокГенерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взяток
Бывший глава московского главка Следственного комитета взят под стражу до 12 сентябряПодробнее
 Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу БраудераГенпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу Браудера
Накануне на встрече в Хельсинки Путин заявил, что Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари КлинтонПодробнее
 Комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтенииКомитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтении
При этом комитет по труду в своем заключении указал на правовые пробелы и противоречияПодробнее
Профильный комитет Думы счел жестким проект повышения пенсионного возрастаПрофильный комитет Думы счел жестким проект повышения пенсионного возраста
Председатель комитета Ярослав Нилов заявил о более плавных темпах отсрочки выхода на пенсию в других странахПодробнее
 Экс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупцииЭкс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупции
Генерал отрицает вину в получении взятокПодробнее
 "АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta"АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta
Премьера автомобиля состоится в августе 2018 года на Московском международном автосалонеПодробнее
 Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"
Ранее появилась информация о попадании в сеть данных клиентов Сбербанка и ВТБ, а также обращавщихся в департамент транспорта Москвы и покупавших билеты онлайнПодробнее
 Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взяткеЭкс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взятке
Информация о бывшем начальнике московского главка удалена с сайта управленияПодробнее
 Женщинам-заключенным в томском СИЗО разрешили пользоваться косметикойЖенщинам-заключенным в томском СИЗО разрешили пользоваться косметикой
Для этого понадобилось вмешательство омбудсмена, обращение к руководству ФСИН и в прокуратуруПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 июля6 фото
17 июля
Фотохроника 17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБиткойн вырос на 10%ЭкономикаРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesСпортОрганизатор боев UFC выходит на российский рынокВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 18 июляВ миреТрамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТОВ РоссииГенерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взяток

Законопроект, позволяющий ЦБ выдавать кредиты АСВ на любые цели, принят во II чтении

Россия сделала США конкретные предложения по ситуации на юге Сирии

ЦИК получит архив видеозаписей голосования на президентских выборах

"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны первый комплект ЗРС С-400 за год

Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья

Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"

Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"Антонов назвал чепухой заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США Подробнее

В суд передали дело бизнесмена, поставившего для ФСИН непригодную обувь на 263 млн рублей

Маск, назвавший педофилом дайвера из Таиланда, извинился перед ним

Госдума ужесточила наказание за проведение азартных игр без лицензии

Двое американских солдат погибли в Афганистане

Swatch получила в I полугодии максимальную прибыль за 3 года

Китайские компании заподозрили в причастности к контрабанде угля из КНДР

Серебренников останется под арестом до 22 августа

Дмитрий Гудков оспорит "муниципальный фильтр" в суде

Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницы

Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницыПо словам врачей, футболисты похудели за две недели, проведенные в пещере, но в целом их состояние оценивается как хорошее Подробнее

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 18 июля снизились

Генпрокурор Украины потребовал прекратить обливать зеленкой оппонентов

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов в среду

Свинину с АЧС обнаружили в Мурманской области

Глава "Ростеха" попросил Путина разобраться с правилами ремонта грузовых вагонов

Синоптики предупредили москвичей о грозах с порывистым ветром

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

АЧС обнаружена на свинокомплексе "Русагро" в Белгородской области

Члена банды Басаева экстрадировали из Словакии в Россию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru