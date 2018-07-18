В суд передали дело бизнесмена, поставившего для ФСИН непригодную обувь на 263 млн рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении из бюджета 263 млн рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным.

"Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении Смбата Арутюняна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как полагает следствие, с 2015 по 2016 годы гендиректор ООО Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Арутюнян "в сговоре с должностными лицами ФСИН России подменил кожевенный материал, предназначенный для обеспечения обувью заключенных, на более дешевый и некачественный". В результате по государственным контрактам была поставлена непригодная к использованию обувная продукция.

Сумма похищенных бюджетных средств составила более 263 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре.

В ходе следствия Арутюнян полностью признал вину в инкриминированном ему преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, добавили в ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что СКР завершил расследование дела по одному из эпизодов преступной деятельности в отношении бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова. По данным следствия, Коршунов и Арутюнян в 2015 году вступили в преступный сговор на хищение денежных средств.