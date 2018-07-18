"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны первый комплект ЗРС С-400 за год

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ получило первый в 2018 году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей".

"Первый в текущем году полковой комплект С-400 "Триумф" мы передали министерству обороны Российской Федерации досрочно", - заявил гендиректор концерна Ян Новиков. Церемония передачи комплекта прошла на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская армия получит в 2018 году три полковых комплекта систем С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии.

Как сообщал "Интерфакс", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" ведет для военных разработку системы ПВО нового поколения - С-500 "Прометей".