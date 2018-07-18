В Воронеже скончался второй пострадавший от автомобильного тарана у кафе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В больнице Воронежа скончался второй участник драки, произошедшей в местном кафе в ночь на 8 июля, сообщает региональное Следственное управление СКР в среду.

"В следственный орган из медицинского учреждения поступило сообщение о смерти второго пострадавшего. Третий потерпевший продолжает находиться в больнице, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отмечает ведомство.

По данным следствия, в ночь на 8 июля в одном из кафе в Советском районе города между двумя компаниями возник конфликт, переросший в драку. Затем они переместились на проезжую часть около кафе.

Один из участников потасовки, 17-летний местный житель, сел в автомобиль своего родственника и, набрав скорость, направил машину в толпу "с целью убийства лиц, дерущихся с его знакомыми". В результате трое пострадавших были госпитализированы в медучреждение, где вскоре один из них скончался. Подозреваемый был задержан.

В пресс-релизе сообщается, что следователь предъявил ему обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

По ходатайству следствия несовершеннолетний арестован. При предъявлении обвинения он вину не признал, от дачи показаний отказался.

Информация о смерти второго пострадавшего поступила в следственный орган из медицинского учреждения 15 июля, уточнили в СУ СКР.