Полтавченко предложил выдавать электронные визы туристам, прилетающим в Петербург на три дня

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предлагает подумать о введении электронных виз для туристов, прилетающих в северную столицу на три дня самолетом.

В интервью "Интерфаксу" Полтавченко отметил необходимость дальнейшего использования опыта электронного учета туристов, который применялся в РФ в период чемпионата мира по футболу.

"С учетом успешной работы FAN ID будет уместно вновь поставить перед федеральным центром вопрос о выдаче электронных виз туристам. Думаю, вполне можно было бы попробовать выдавать их на три дня иностранцам, прибывающим в наш город воздушным путем", - сказал губернатор.