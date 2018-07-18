Экс-главу МУРа признали виновным по делу о коррупции

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд в среду признал экс-главу московского уголовного розыска (МУРа) Виктора Трутнева виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд установил вину бывшего руководителя московского уголовного розыска Виктора Трутнева", - сказал судья, зачитывая приговор.

Как установлено следствием и судом, Трутнев вместе с другими соучастниками в мае-июне 2017 года получили 70 тыс. долларов в качестве взятки для их дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела гендиректора компании "Трансэко" Юрия Корнилова.

Суд также установил виновность других фигурантов дела - бывших офицеров Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексея Винокурова, Артура Юсуфова и Дениса Семенова. "Юсуфов, зная о том что его знакомый Винокуров поддерживает дружеские отношения с Трутневым, договорился о своих посреднических услугах на сумму 10 тыс евро каждому", - заявил судья, оглашая приговор. В приговоре отмечается, что первая часть взятки в 50 тысяч долларов была передана 17 и 18 июля 2017 года.

С санкции Московского гарнизонного военного суда 2 марта Трутнев был отправлен под стражу, но позже Московский окружной военный суд перевел его под домашний арест.

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Трутнева к 10 годам лишения свободы, Юсуфова - к 8 годам колонии, а Винокурову и Семенову назначить по семь лет заключения.

В свою очередь адвокаты подсудимых заявили, что их подзащитные осознали свою вину и активно сотрудничали со следствием, в связи с чем просили у суда снисхождения при назначении наказания.