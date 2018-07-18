Дума увеличила штрафы за нарушения сроков исполнения гособоронзаказа

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в окончательном, третьем чтении правительственный закон, который увеличивает штрафы для должностных лиц предприятий - головных исполнителей гособоронзаказа за нарушения сроков и порядка оплаты с 30-50 тысяч рублей до 50-100 тысяч рублей.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были подготовлены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ совместно с Минобороны, Минпромторгом, "Росатомом" и "Роскосмосом".

Авторы закона указывают, что финансовые средства, перечисляемые государственными заказчиками государственного оборонного заказа головным исполнителям, поступают их соисполнителям с нарушением сроков, что создает условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного оборонного заказа.

"В целях предотвращения таких ситуаций введена ответственность должностного лица головного исполнителя государственного оборонного заказа за нарушение сроков и порядка оплаты товаров, работ, услуг, в том числе невыполнение обязанности по обеспечению авансирования организаций, входящих в его кооперацию", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.