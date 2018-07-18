Найдено тело сорвавшегося в Безенгийском ущелье КБР альпиниста

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Найдено тело погибшего в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии альпиниста, сообщил агентству "Интерфакс" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в среду.

"Тело нашли в труднодоступном месте, извлечь его пока не удалось", - сказал оперативный дежурный. Он отметил, что работы продолжатся завтра и, если позволит погода, для транспортировки тела будет использован вертолет.

Как сообщалось, вечером во вторник при восхождении в ущелье Безенги сорвался один из участников группы из пяти человек.

Для оказания помощи сразу же вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, ночью спасательные работы были приостановлены и возобновлены с рассветом. В 8:40 в среду в Безенги вылетел борт МЧС.