На улицы Читы выйдут ночные патрули

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В связи с новым штормовым предупреждением решено организовать ночное дежурство на улицах Читы и Читинского района, уже вторую неделю находящихся во власти сильных ливней и вызванных ими паводков. Решение об этом принято на очередной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провела губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, сообщает пресс-служба главы региона.

"Особое внимание будет уделено Ингодинскому району города Читы - возле кафе "Читинка" и по улицам 1-я, 2-я, 3-я Шубзаводская: там закрепят автобусы, которые будут перевозить людей в пункты временного размещения в случае повторения паводка", - говорится в сообщении. Также автобус будет дежурить возле кафе "Амур" на федеральной трассе.

"Ночное дежурство необходимо организовать силами администрации городского округа, регионального МЧС, департамента ГО и ПБ. Мы готовы предоставить плавсредства и пожарные машины. Предлагаю также привлечь полицейские автомобили с громкоговорящей связью для возможности оповещения населения. Пешим дежурным предоставить рупоры", - цитирует руководителя регионального главного управления МЧС Александра Сидорова пресс-служба.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе, у наиболее опасных участков реки будут находиться наблюдатели, в случае подъема уровня воды они дадут сигнал и будет объявлена эвакуация. В районах и на территории города Читы поручено организовать комплексную систему оповещения.

Как сообщалось, во время первого паводка в первых числах июля реки, вышедшие из берегов, подтопили более 700 жилых домов. От паводка пострадало 29 населенных пунктов, включая Читу, в зоне подтопления оказалось более пяти тысяч человек. Синоптики передали очередное штормовое предупреждение. По Забайкальскому краю в четверг ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни. Региональные и местные власти ожидают вторую волну паводка. На помощь пострадавшим направлены спасатели из Читы, Красноярска и Новосибирска.