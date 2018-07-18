МИД назвал политическим заказом арест гражданки РФ Бутиной в США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила тревогу в связи с арестом в США российской гражданки Марии Бутиной и назвала действия ФБР продиктованными политическим заказом.

"Мы, мягко говоря, с тревогой восприняли сообщения об аресте 15 июля в США российской гражданки Марии Бутиной", - заявила Захарова на брифинге в среду.

Она напомнила, что Бутина обвиняется в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. "Такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят просто странно", - добавила Захарова.

"Создается впечатление, что ФБР, вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, просто выполняет откровенный политический заказ. Исходит он, как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику", - подчеркнула представитель МИД РФ.

"Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся с участием президентов России и США - вот настолько это было все подогнано по времени", - добавила Захарова.

Как сообщалось ранее, Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в роли иноагента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет. При этом предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.