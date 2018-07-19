Экс-зампрокурора Нижегородской области арестован за убийство соседки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры, обвиняемого в убийстве престарелой жительницы села Безводное Кстовского района Нижегородской области, сообщает управление СКР по региону.

Осведомленный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что задержанный по этому делу несколько лет назад работал заместителем прокурора Нижегородской области, а сейчас находится на пенсии.

Региональное СУ СКР отмечает, что 69-летнему пенсионеру, обвиняемому по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. При этом сам бывший сотрудник прокуратуры вину в преступлении не признал.

Ранее сообщалось, что в начале марта мужчина пришел в дом к своей 69-летней соседке и в ходе ссоры сначала избил ее, а затем задушил. Решив сымитировать ограбление, он разбросал на первом этаже дома мебель, одежду и документы, а затем скрылся с места преступления.

Пенсионер был задержан 17 июля.