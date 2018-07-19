Росалкогольрегулирование стало лидером по раскрытию данных среди ведомств РФ в 2018 году

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Лидером по раскрытию данных в результате самообследования в 2018 году стала Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), поднявшись в рейтинге российских ведомств на 20 строчек вверх, на втором месте - Роструд, на третьем - Ростуризм, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Открытого правительства.

"Росалкогольрегулирование показало лучшие результаты по раскрытию своих данным, и стало хорошим примером для других ведомств, поднявшись на 20 позиций за год (...)Таковы итоги самообследования ведомств за 2018 год по методике Индекса качества работы с открытыми данными",- сообщили в Открытом правительстве.

По данным самообследования, за 2018 год Росалкогольрегулирование набрало 58 тыс. 239 баллов и переместилась с 21 места на первое по сравнению с 2017 годом. Роструд расположился на втором месте с 54 тыс.352 баллами, он спустился на одну позицию по сравнению с прошлым годом, Ростуризм получил 49 тыс. 537 баллов по шкале Индекса и остался на том же третьем месте, как и в прошлом году. В топ-5 также вошли Минфин (48749 баллов) и Росстат (46591). Аутсайдерами рейтинга стали Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) (6560 баллов) и Роспечать (4120). На втором месте в рейтинге за прошлый год был Минстрой, напомнили в Открытом правительстве.

Вместе с тем, добавили в Открытом правительстве, есть ведомства, существенно изменившие место в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Так, Росстандарт преодолел 29 позиций вверх, переместившись с 35-го места на 6-ое, а Минздрав в свою очередь опустился на 42 позиции, с 7-го места на 49-ое.

"Хороший пример работы с открытыми данными демонстрирует Роструд, сделавший открытые данные своим приоритетом в последние два года", - отмечается в сообщении.

В частности, Роструд планирует свою работу в соответствии с типовым ведомственным планом, а ответственные сотрудники прошли обучение в соответствии с открытым бесплатным курсом "Открытые данные: теория и практика". Помимо этого, ведомство регулярно участвует во Всероссийском конкурсе "Открытые данные РФ". "В результате все крупные порталы для трудоустройства используют открытые данные Роструда о вакансиях; качественные открытые данные регулярно используются на хакатонах и конкурсах для создания новых проектов",- пояснили в Открытом правительстве.

Принципы и методику расчёта Индекса качества работы федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов), по которым оценивается их работа с открытыми данными, разработал Совет по открытым данным. Методика состоит из 33 вопросов и включает в себя три блока: соответствие нормативной и методической базе, открытость, распространение опыта работы с открытыми данными.

Количество баллов рассчитывается исходя из информации в анкете самообследования, которую госорганы заполняют самостоятельно. Анкета состоит из вопросов самообследования. Основные вопросы соответствуют показателям Индекса, дополнительные вопросы служат для уточнения или подтверждения информации, указанной в основных вопросах. Баллы за показатели Индекса присваиваются после проверки достоверности ответов на вопросы.

В случае обнаружения недостоверности, балл за соответствующий показатель должен быть пересмотрен, подчеркнули в Открытом правительстве.

Методика Индекса разрабатывалась с учётом модели зрелости, предложенной международной некоммеческой организацией Open Data Institute, которая была адаптирована под специфику российских госорганов. Модель зрелости открытых данных выделяет пять уровней, отражающих различные состояния, которые проходит организация в процессе своего развития и освоения преимуществ, связанных с размещением и использованием открытых данных.