Новейшую ракету "Бронебойщик" получат "Катраны" и МиГ-29

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Неуправляемой авиационной ракетой "Бронебойщик" будут вооружены вертолеты Ка-52 и истребители МиГ-29, сообщили в концерне "Техмаш". Она сможет поражать цели на расстоянии до 6 тысяч метров.

"Базовые носители: самолеты типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, вертолеты типа Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-50, Ка-52",- говорится в каталоге продукции "Техмаша", который имеется в распоряжении "Интерфакса".

В нем говорится, что "Бронебойщик" предназначен для поражения одиночных и площадных (групповых) целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, надводных кораблей в любых метеоусловиях и в любое время суток.

В каталоге говорится, что дальность стрельбы - до 6 тыс. метров.

Ранее гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин сообщил, что НАР С-8ОФП "Бронебойщик", предназначенная для самолетов-штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8, может пробивать преграду и взрываться в зависимости от настроек.

"Таких ракет у нас еще не было", - сказал Лепин в интервью "Российской газете" в апреле текущего года.

"Они должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8. При этом "Бронебойщик" имеет тот же калибр - 80 миллиметров и такую же конфигурацию, но по боевым возможностям превосходит старую штатную ракету в пять-шесть раз", - сказал глава концерна.

По его словам, "особенность С-80ФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись".